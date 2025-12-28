Irak Parlamentosunun ilk oturumunda gündem ne?

28 dakika önce

Irak Parlamentosu 6. yasama dönemi ilk oturumunu yarın gerçekleştirecek. Oturumda milletvekillerinin yemin etmesi ve ardından Başkanlık Divanı'nın seçilmesi planlanıyor.

K24 Bağdat muhabirinin aktardığı bilgilere göre 6. dönem Parlamento çalışmalarının başlaması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yarın (29 Aralık 2025 Pazartesi) saat 12.00’de başlayacak olan ilk oturumda, yeni milletvekilleri yasal yeminlerini edecek.

Yemin töreninin ardından Parlamento başkanı ve iki yardımcısının seçimi için gizli oylama yapılması öngörülüyor.

-KDP heyeti Bağdat’ta

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Parlamento Grubu'nun ilk oturum için Bağdat’a ulaştığı bildirildi. Muhabirimiz, KDP’den üst düzey bir heyetin daha bu akşam (28 Aralık Pazar) Bağdat’a giderek parti grubuyla bir araya geleceğini aktardı.

Heyetin gündeminde; KDP’nin Parlamento ikinci başkan yardımcısı adayının belirlenmesi, grup başkanının seçimi ve Iraklı Sünni ve Şii taraflarla Parlamento başkanı seçimi konusunda yapılacak istişareler yer alıyor.

Zebari: Yarın saat 11.00’de karar vereceğiz

Konuyla ilgili Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulunan Dr. Zirek Zebari, KDP’nin aday belirleme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"KDP grubu olarak yarın saat 11.00’de, yani oturum başlamadan bir saat önce toplanarak Parlamento başkan yardımcısı adayımızın kim olacağına karar vereceğiz."

Zebari, grup başkanlığı ve Parlamento başkan yardımcılığı için partinin 2 ila 3 adayı bulunduğunu, parti liderliğinin kararı doğrultusunda yarınki toplantıda nihai isimlerin netleşeceğini belirtti.

Sünnilerde uzlaşı yok

Öte yandan Sünni siyasi kanadında Parlamento başkanı adayı konusunda henüz bir uzlaşı sağlanamadığı bildirildi. Muhammed Halbusi ile Müsenna Samarrai arasındaki rekabet devam ederken, tarafların şu ana kadar ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varamadığı öğrenildi.