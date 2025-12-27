Bacid Kendal Kampı’nda yangın: 50 iş yeri yandı

4 saat önce

Şengalli mültecilere ait Zaho'daki Bacid Kendal Kampı'nda çıkan yangında, 50 iş yeri yandı.

Kurdistan24 muhabiri Mahir Şengali'nin aktardığına göre yangın 27 Aralık 2025 Cumartesi günü sabah saat 4.45 sıralarında, Zaho Bağımsız İdaresi'ndeki Bacid Kendal Kampı'nda çıktı.

Kamp sakinlerinin Kurdistan24 muhabirine yaptığı açıklamaya göre yangın elektrikten kaynaklandı ve 50 iş yeri yandı. Ancak, can kaybı veya yaralanma bildirilmedi

Bacid Kendal Kampı, yerinden edilen 1000'den fazla Ezidi aileye ev sahipliği yapıyor.