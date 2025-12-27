Gazze'de can kaybı 71 bin 266'ya çıktı

2 saat önce

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte, 29 artarak 71 bin 266'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 414 kişinin öldüğü, 1142 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 679 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 71 bin 266'ya, yaralıların sayısının 171 bin 219'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumunun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 19 Aralık ila 26 Aralık tarihleri ​​arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 292 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail Hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.