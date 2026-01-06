Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de: 19 ile yeni vali

2 saat önce

Valiler Kararnamesi ile 19 ilin valisi değişirken, 7 ilin valisi merkeze çekildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Mehmet Fatih Çiçekli "Ardahan", Mustafa Fırat Taşolar "Iğdır", Cahit Çelik "Bingöl", Mustafa Koç "Giresun", Hayrettin Çiçek "Karaman", Ahmet Hamdi Usta "Yalova", Tahir Şahin "Trabzon", Mehmet Makas "Düzce", Mehmet Fatih Serdengeçti "Osmaniye", Erdinç Yılmaz "Eskişehir", Yavuz Selim Köşger "Denizli", Mustafa Yavuz "Adana", Murat Duru "Aksaray", Ömer Kalaylı "Kilis", Hüseyin Engin Sarıibrahim "Kırıkkale", Oktay Çağatay "Karabük", Nedim Akmeşe "Niğde", Hüseyin Çakırtaş "Çankırı" ve Önder Bozkurt "Ağrı" valisi oldu.

Yalova'da DAİŞ saldırısı sonrası görev değişimi

Kararnamenin en çok dikkat çeken maddelerinden biri Yalova Valiliği'ndeki değişim oldu. Geçtiğimiz günlerde kentte düzenlenen bir DAİŞ operasyonu sırasında çıkan çatışmada 3 polis memuru hayatını kaybetmişti. Güvenlik zafiyeti tartışmalarının odağındaki Yalova Valisi Hülya Kaya, bu kararnameyle merkeze çekildi. Kaya’nın yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atandı.