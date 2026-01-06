Tom Barrack: Suriye ve İsrail arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildi

20 dakika önce

ABD'nin Suriye Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ve İsrail yetkilileri arasındaki görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını belirterek, taraflar arasında ortak bir istihbarat mekanizması kurulacağını bildirdi.

İsrail merkezli i24NEWS televizyonuna konuşan Tom Barrack, ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen bir dizi üst düzey toplantının somut sonuçlar verdiğini ve görüşmelerin en önemli kazanımlarından birinin; Suriye, İsrail ve ABD arasında ortak bir istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda varılan mutabakat olduğunu vurguladı.

Barak’ın açıklamalarına göre kurulacak bu mekanizma anlaşmazlıkların çözümü ve sürekli istihbarat paylaşımı için bir platform işlevi görecek. Bu adımın, askeri gerilimlerin doğrudan azaltılmasını sağlaması hedefleniyor.

ABD Temsilcisi, söz konusu mekanizmada yer alacak ekiplerin, tarafsız üçüncü bir ülkedeki üste görev yapacağını söyledi.

Bölgenin yakın tarihinde ilk kez tarafların sağlık, tarım ve enerji gibi sivil sektörleri kapsayan konular üzerinde görüşmelere başladığına dikkat çeken Barrack, ekonomik fırsatlara odaklanılmasının ve şeffaf diyalog kanallarının açılmasının, üretken ve sürdürülebilir bir iş birliğine zemin hazırlayacağını ifade etti.

Yeni siyasi konjonktüre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barrack, "Yeni Suriye Hükümeti, İsrail'e karşı hiçbir düşmanca niyeti olmadığını, ilişkilerin saygı ve barışçıl bir arada yaşama temelinde yürütülmesini arzuladığını tereddütsüz bir şekilde teyit etti." dedi.

Barrack, İsrail tarafının da bu değişimi memnuniyetle karşıladığını ve yeni Suriye yönetiminin yapıcı iş birliği çabalarını takdir ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan konuya yakın kaynaklar, birçok meselenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve kapsamlı bir nihai mutabakata varmak için uzun bir yol katedilmesi gerektiğini belirtmekle birlikte, şu ana kadar elde edilen ilerlemeyi "tarihi bir adım" olarak nitelendiriyor.