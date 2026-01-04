TGDF açıkladı: Tarım, gıda ve içecek sektöründe en çok ihracat yapılan ülke Irak

56 dakika önce

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), 2025 yılının 11 ayında tarım, gıda ve içecek sektöründe Irak'a 2,99 milyar dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

TGDF, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin 2025 Kasım ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında en fazla ihracat yapılan ürün grubu, 3,24 milyar dolarla şekerli mamuller oldu. Bu grubu 3,23 milyar dolarla yaş meyve ve sebze, 2,05 milyar dolarla sert kabuklu meyveler takip etti.

En çok ihraç edilen ürün iç fındık oldu Ocak-Kasım döneminde en fazla ihraç edilen ürün 972 milyon doları aşan iç fındık oldu. İç fındığı, 958 milyon dolarla rafine ayçiçeği yağı ve 798 milyon dolarla buğday unu izledi.

Ülkelere göre değerlendirildiğinde, tarım, gıda ve içecek sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke 2,99 milyar dolarla Irak oldu. Irak'ı, 1,84 milyar dolarla Almanya ve 1,63 milyar dolarla ABD izledi.

Bu dönemde ABD'ye yapılan ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 7,17 artarken, Irak'a yüzde 3,01, Almanya'ya ise yüzde 8,63 oranında azaldı.