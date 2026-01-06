İngiltere'den abur cubur reklamlarına kısıtlama

59 dakika önce

İngiltere Hükümeti, artan obezite sorunuyla mücadele kapsamında, "sağlıksız" olarak nitelendirilen gıda ve içeceklerin reklamlarına televizyon ve internette sert kısıtlamalar getirdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, çocukluk çağı obezitesini önlemek amacıyla hazırladığı yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, yağ, tuz ve şeker oranı yüksek olan ürünlerin reklamları televizyonlarda sabah 05.30 ile akşam 21.00 saatleri arasında yasaklanırken, çevrim içi platformlarda ise tamamen engellenecek.

13 Ürün Kategorisini Kapsıyor

Gazlı içecekler, çikolata, pizza ve dondurma gibi çocukların en çok tükettiği 13 ürün kategorisini kapsayan yasakla, gıda sektörünün daha sağlıklı üretim yapmaya teşvik edilmesi hedefleniyor.

Uygulamanın denetimi Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından sağlanacak.

Hedef: Çocuk Sağlığını Korumak

Hükümet verilerine göre İngiltere'de ilkokulu bitiren çocukların yüzde 35,8'i fazla kilolu veya obez kategorisinde yer alıyor.

Yeni düzenlemenin, çocukların yıllık kalori alımını düşürmesi, binlerce obezite vakasını önlemesi ve uzun vadede sağlık sistemine 2 milyar sterlinlik tasarruf sağlaması öngörülüyor.