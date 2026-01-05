Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'e göre enflasyon yüzde 30, ENAG'a göre ise yüzde 56

9 saat önce

Enflasyon, Aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2025 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 artış, ulaştırmada yüzde 1,03 azalış ve konutta yüzde 1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde -0,16 ve konutta yüzde 0,24 oldu.

Bağımsız araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,11 artış hesaplanırken yıllık enflasyon ise yüzde 56,14 olarak açıklandı.

