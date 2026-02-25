Adalet Bakanı: Genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme olmayacak

4 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, Süreç Komisyonunun nihai raporunun Meclise sunulduğunu belirterek, "Şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme olmayacak." dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili nihai raporun Meclise sunulduğunu ve nihai amacın terör örgütünün önce silah bırakması ardından kendini feshetmesi olduğunu belirtti.

"Genel af olmayacak"

Abdullah Öcalan hakkında gündemde olan "umut hakkı"na farklı bir bakış açısıyla baktıklarını ifade eden Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili nihai rapor Meclise sunuldu. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapılması için bir ekip oluşturduk. Meclisimiz bu konuda ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman hazır. Öncelikli olarak Terörsüz Türkiye süreci gündemde.

Nihai amaç terör örgütünün tamamen silah bırakması, sonra kendini feshetmesi. Ondan sonra takdir artık Meclise ait. Ama şunu belirtmek istiyorum şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme olmayacak."