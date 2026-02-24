Mesrur Barzani'den "Kürdistan Bölgesi-Almanya ilişkilerini geliştirme" vurgusu

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Giza Andreas von Geyr, çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Mesrur ​​Barzani, bugün (25 Şubat 2026 Çarşamba) Dışişleri Bakan Yardımcısı Giza Andreas von Geyr başkanlığındaki Alman heyetini kabul etti.

Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Daniel Kreber'in de katıldığı görüşmede, çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabık kalındı.

Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi'ne verdiği destek ve yardımlar için Almanya'ya teşekkür etti ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Her iki taraf da Irak ve Suriye'deki DAİŞ teröristlerinin tehdidini önlemek için uluslararası toplumun iş birliği ve koordinasyonunun geliştirilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.

Görüşmede ayrıca Irak ve bölgedeki genel durum, federal ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerin kurulması konusundaki çabalar ve görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.