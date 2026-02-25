Anbar'da katliam gibi kaza: 13 ölü

3 saat önce

Irak'ın Anbar ilinde meydana gelen trafik kazasında 8'i Irak askeri 13 kişi hayatını kaybetti.

Seqlawiye Nahiye Müdürü Omar Hikmet Muhammedi, bugün (25 Şubat 2026 Çarşamba) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Felluce-Rumadiye kara yolunda meydana gelen ciddi bir trafik kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de yaralandığını söyledi.

Irak Savunma Bakanlığı ise Anbar'daki trafik kazasında ölenlerin 8'nin Yedinci Tümen'in 27. Tugayından ordu askerleri olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada yayımlanan videolarda, kazanın şiddeti nedeniyle araçların alev aldığı ve çok sayıda güvenlik ekibinin kurtarma çalışmalarıyla ilgilendiği görüldü.