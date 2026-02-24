Maxim Rubin: Rusya Kürtlerin dostudur

1 saat önce

Rusya'nın Erbil Başkonsolosu Maxim Rubin, Kurdistan24'e verdiği özel röportajda, Kürt siyasi liderliğinin Suriye'deki gerilimleri azaltmadaki rolünü överek, "Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri stratejik ve tarihi niteliktedir." dedi.

Maxim Rubin, Kurdistan24'e verdiği özel röportajda, Ukrayna savaşı, Moskova-Erbil ilişkileri ve Orta Doğu'daki siyasi durumunu değerlendirdi.

Kürt siyasi liderliğinin Suriye'deki gerilimleri azaltmadaki rolünü öven Rubin, "Kürdistan Bölgesi liderliğinin attığı adımları yakından takip ediyoruz ve olumlu buluyoruz. Başkan Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani'nin hem Şam'a hem de SDG'ye faydalı tavsiyelerde bulunduğunu ve görüşmeler için heyetleri ağırladığını biliyoruz. Bu çabaların verimli olmasını umuyoruz." sözlerini kullandı.

Maxim Robin, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarından sonra ülkesinin "daha güçlü ve daha birleşik" hale geldiğini ve Rus toplumunun daha özgüvenli hale geldiğini söyledi.

Savaşın sona ermesiyle ilgili olarak Rus Konsolosu, şunları kaydetti:

"Şartlarımız açık ve net; Ukrayna tarafsız kalmalı ve NATO üyesi olmamalı, Rus topraklarının bir parçası haline gelen Donbas halkının kendi kaderini tayin hakkı tanınmalıdır," dedi.

Maxim Rubin ayrıca, Rusya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkileri "iyi, dostane, güçlü ve uzun vadeli" olarak nitelendirerek, Mele Mustafa Barzani'nin Rusya ile olan ilişkilerinin tarihine değindi.

"12 yıl Rusya'da kaldıktan sonra Kürdistan'a dönen ve Kürt halkının hakları için devrimine devam eden Kürt kahramanı Mele Mustafa Barzani'den bahsetmek istiyorum."

Rus enerji şirketlerinin Kürdistan Bölgesi'nde başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Rubin, Kürdistan Bölgesi'nin enerji altyapısına yönelik her türlü saldırıyı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Seyahat olanaklarına ilişkin olarak, Rus Konsolosu, resmi veya turistik davetiye ile birlikte sunulması koşuluyla, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına vize verme konusunda kapılarının açık olduğunu belirtti.

Rusya-Kürdistan Bölgesi ilişkilerine de değinen Rubin, "Rusya Kürtlerin dostudur ve kendi topraklarında özgürlük ve güvenlik içinde yaşamak istediklerini anlıyoruz. İlişkimiz siyasi ve ekonomik çıkarların ötesinde, duygusal ve insani bir ilişkidir." ifadelerini kullandı.