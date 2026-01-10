Şeyh Maksud’daki askeri operasyonların sona erdiği bildirildi

2 saat önce

Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Dairesi, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu.

Daireden 10 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre bugün öğleden sonra saat 15.00 itibarıyla Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki tüm askeri operasyonlar durduruldu.

Açıklamada, Yasin Hastanesinde kuşatma altına alınan Suriye Demokratik Güçleri mensuplarının silahlarından arındırıldığı ve Tabka kentine nakledileceği belirtildi.

Ayrıca Suriye ordusunun, tüm sağlık merkezlerini ve kamu binalarını devletin resmi kurumlarına devretmeye başladığı aktarıldı.

Açıklamada, eş zamanlı olarak ordu birliklerinin Şeyh Maksud’un cadde ve sokaklarından kademeli olarak çekileceği kaydedildi.

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Zeydan, Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinin yeniden Suriye devletinin kontrolüne geçtiğini belirtti.

Suriye’nin "birlikte yaşam konusunda bölge için örnek olmaya devam edeceğini" söyleyen Zeydan, ülkedeki Kürtlerin de Suriye devletinin birliğinin temel unsurlarından biri olduğunu iddia etti.