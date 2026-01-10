Şeyh Maksud Meclisinden halka acil çağrı

1 saat önce

Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi Halk Meclisi, yayımladığı acil bir bildiriyle tüm mahalle sakinlerini sokağa çıkmaya ve Halid Fecr Hastanesine gitmeye çağırdı.

Meclis, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılan çağrıda, Suriye Arap Ordusunun saldırıları sonucu yaralanan vatandaşlara destek olmak amacıyla toplumun tüm kesimlerini kitlesel olarak harekete geçmeye ve hastane bölgesine yönelmeye davet etti.

Açıklamada, bu kitlesel hareketliliğin temel amacının, sivil yaralıların yanında durmak ve mahallenin karşı karşıya kaldığı bu olağanüstü durum karşısında toplumsal birlik ruhunu güçlendirmek olduğu vurgulandı.

Söz konusu dayanışma çağrısı, Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki Halid Fecr Hastanesinin ağır bombardıman tehdidi altında olduğu ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin saldırılarda yaralanarak bu merkezde tedavi gördüğü kritik bir süreçte geldi.