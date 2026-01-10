MHP'li Yıldız, Süreç Komisyonunun bir sonraki toplantı tarihini açıkladı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Süreç Komisyonunun Salı günü toplanacağını bildirdi.

Habertürk'ün haberine göre Feti Yıldız, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ortak rapor için 13 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanacağını duyurdu.

Yıldız ayrıca, ortak raporun ana başlıkları üzerinde uzlaşıldığını da belirtti.

Komisyonun ele aldığı başlıklara değinen Yıldız, şunları söyledi:

“Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yapısı önemi, yaptığı çalışmalar, bu coğrafyada Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı ile önemi gibi ana başlıklar var. Bu ana başlıklarla da ilgili ekleyeceğimiz bir şey varsa salı günü onları da vereceğiz. Çalışmalarımız uyum içinde sürüyor.”