BCF’den Halep raporu: 140 bine yakın sivil göç etti

2 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF) Suriye-Afrin Ofisi, Halep’te yaşanan çatışmalar nedeniyle son üç günde on binlerce ailenin yerinden edildiğini ve ciddi bir insani krizin yaşandığını bildirdi.

BCF Suriye-Afrin Ofisi, Halep halkının yaşadığı krize müdahale çalışmalarına ilişkin 72 saatlik raporunu yayımladı.

Çatışmalar nedeniyle son üç günde on binlerce ailenin yerinden edildiği ve ciddi bir insani krizin yaşandığı vurgulanan rapora göre son 72 saatte Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle toplam 138 bin 750 kişiden oluşan 27 bin 750 aile göç etmek zorunda kaldı.

Raporda, dün gece saat 22.00 itibarıyla 2 bin ailenin daha yerinden edildiği kaydedildi.

Afrin ilçesinde ise 110 bin kişinin çevre köylere sığındığı belirtilen raporda, bölgede etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle ciddi barınma, gıda ve giysi sıkıntısının baş gösterdiği ifade edildi.

BCF Suriye-Efrin Ofisi, 8-9 Ocak 2026 tarihlerinde göçzedelere 2 bin 400 öğün sıcak yemek dağıtıldığını ve 73 kişiye tıbbi yardım sağlandığını açıkladı.

Vakfın bugün (10 Ocak) için hazırladığı yardım planında ise göçzedelere 3 bin öğün sıcak yemek ve 400 battaniye dağıtılması yer alıyor. Ayrıca, acil tıbbi müdahale ve sağlık hizmeti sunmak amacıyla 5 kişilik uzman ekibe sahip bir mobil kliniğin de hazırlandığı aktarıldı.