Mazlum Abdi: Uluslararası arabulucular aracılığıyla ateşkes anlaşmasına varıldı

3 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden halkın güvenli tahliyesi için uluslararası arabulucular aracılığıyla bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Mazlum Abdi, bugün (11 Ocak 2026 Pazar) sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası arabulucular aracılığıyla ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Uluslararası arabulucuların aracılığıyla ulaşılan mutabakatla, şehitler, yaralılar, mahsur siviller ve savaşçıların güvenli şekilde Kuzey ve Doğu Suriye’ye tahliye edileceğini belirten Abdi, arabulucuları, ihlalleri durdurma ve yerinden edilen kişilerin evlerine güvenli dönüşlerini sağlama konusundaki sözlerini tutmaya çağırdı.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Eşrefiye ve Şeyh Maksud direnişçilerine, şehitlerine, yoldaşlarına, ailelerine ve direnen sivillere en derin saygı ve takdirlerini iletirken, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi, yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu.