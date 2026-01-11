Halep Valisi: 155 bin kişi yerinden edildi

2 saat önce

Halep Valisi Azam Gharib, güvenlik güçleri ile Suriye Arap ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle Halep'in kuzeyindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden 155 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Vali Azam Gharib, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden yaklaşık 155 bin kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Halep İç Güvenlik Güçleri ile Suriye Arap ordusu arasında, çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 50 sivil şehit oldu, onlarca kişi de yaralandı. Ayrıca yaklaşık 300 ev ve çok sayıda hizmet merkezi büyük hasar gördü.

İnsani ve güvenlik ablukasının yanı sıra elektrik ve internet kesintilerinin uygulandığı bölgede, ağır bir insani kriz yaşanıyor.