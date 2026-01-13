Trump, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Davos'a gidecek

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na üst düzey bir heyetle katılacağı duyuruldu.

Dünya Ekonomik Forumu İcra Direktörü Borg Brenda, bugün (13 Ocak 2026 Salı) çevrimiçi bir basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta Davos zirvesine katılmak üzere İsviçre'ye gideceğini belirtti.

Brenda, "Başkan Trump'ı tekrar ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Forum yetkililerine göre ABD Başkanı'na eşlik eden heyet, forum tarihindeki en büyük ABD heyeti olarak kabul ediliyor.

Dünya Ekonomik Forumu, 19-23 Ocak 2026 tarihleri ​​arasında İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek.