Başbakan Barzani, Ürdün Veliaht Prensi ile görüştü

1 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, Kürdistan Bölgesi ile Ürdün Krallığı arasındaki özel ve dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Mesrur Barzani, 22 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) Davos'ta Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Ürdün Krallığı arasındaki özel ve dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi'ne sürekli desteklerinden dolayı Ürdün Krallığı ve Kral II. Abdullah'a teşekkür etti.

Ürdün Veliaht Prensi ise Kral II. Abdullah'ın selamlarını Başbakan'a iletti ve ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne destek veremeye hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede Irak'taki genel durum ve yeni hükümet kurma çabalarının yanı sıra, Suriye'deki gelişmeler ve sorunların anlayış ve müzakereler yoluyla çözülmesinin önemi ele alındı.