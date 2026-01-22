Başbakan Barzani: Dünya liderlerine Rojava hakkındaki gerçekleri aktardık

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Davos'ta dünya liderlerine Rojava hakkındaki gerçekleri aktardığını belirterek, Rojava'da barışın sağlanması için ciddi çabarlar sarf ettiklerini söyledi.

Başbakan Barzani, 22 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) Davos'ta düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Davos'ta birçok konuyu ele aldıklarını dile getiren Mesrur Barzani, "Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve şirketlerle ticari ilişkilerimizi geliştirerek, Kürdistan Bölgesi'ne daha fazla yatırım kapısı açmalıyız." dedi.

Başbakan, Davos'ta dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerde Rojava'daki durumu ele aldığını belirterek, "Rojava'daki çatışmaları sona erdirmek ve Kürtlere yönelik haksız saldırıları durdurmak için uluslararası destek kazanmaya odaklandık. Bu konuyu dünya liderleriyle ciddi bir şekilde görüştük. Umarım sonuç alınır ve bölgede istikrar sağlanır." diye konuştu.

Ayrıca dünya liderlerine Rojava hakkındaki gerçekleri aktardıklarını belirten Mesrur Barzani, şöyle devam etti:

"Barışın sağlanması ve savaşın sona ermesi için ciddi çabalar gösterdik. Umarım barış sağlanır. Davos'a ekonomi meselerini ele almak için gelmiş olsak da, Rojava'daki durum, dünya liderleriyle yaptığımız görüşmelerin ve toplantıların ana gündemi oldu."

Bugün Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack arasında Erbil'de gerçekleştirilen görüşmeye de değinen Başbakan, "Bildiğim kadarıyla, her iki taraf da Rojava'da ateşkesin devam etmesi konusunda anlaşmaya varmış durumda; bu da ikili bir anlayışa varılması ve barış ile istikrarın sağlanması için bir fırsat yaratıyor. Kimse savaş ve çatışmadan yana değil. Görüştüğümüz herkes savaşın hızla sona ermesi gerektiğini söyledi. Şimdi önemli olan, Kürdistan halkı üzerindeki psikolojik baskının ortadan kalkmaması için ateşkesin devam etmesidir." sözlerini kullandı.

Ekonomi kalkınmasının önemine dair Başbakan, "Ekonomi kalkınmasının, güvenlik ve siyasi istikrara da etkisi olur. Bu nedenle, iş adamlarımızın ve yatırımcılarımızın ekonomik politikanın oluşturulmasında ve uluslararası alanda yaptığımız faaliyetlerde yer almasını istedim. İşte bu yüzden Davos'ta üçüncü kez Kürdistan Evi'ni açtık. Bu sefer Kürdistan'dan 20'den fazla iş adamı ve yatırımcı getirdik. Bunlar, uluslararası şirketlerle görüşmeler gerçekleştirdiler. Umarım bu, Kürdistan'ın dünya ticaretine ve ekonomisine açılması için iyi bir sonuç verecektir." diye konuştu.

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak, iş adamlarını ve yatırımcıları desteklemeye devam edeceklerini yineledi.

Başkan Mesud Barzani'nin Rojava'daki çatışmaları durdurma çabalarıyla ilgili olarak Başbakan şunları kaydetti:

"Başkan Barzani, çatışmaları durdurmak için ilk günden beri ciddi çabalar sarf etti. Bu amaçla Erbil'de Mazlum Abdi ve Tom Barrack'ı ağırladı. Daha sonra, telefonda Ahmed Şaraa ile görüştü. Her iki tarafın da bir anlaşmaya varması gerektiği vurgulandı.

Halen İtalya'da bulunan Başkan Barzani, Rojava'daki savaşın sona ermesi gerektiği mesajını dünyaya iletmeye odaklanmıştır. Erbil'deki bugünkü görüşmeler, ateşkesin devamı için daha fazla fırsat yaratmak ve çatışmanın yerini barış ve istikrarın almasını sağlamak amacıyla yapıldı."

Onuncu hükümet kabinesiyle ilgili olarak Mesrur Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) ilk günden beri hükümet kurmaya hazır olduğunu, ancak seçim sonuçlarına saygı esasına dayanarak kendi görüşünde ısrar ettiğini söyledi.

Başbakan, ayrıca Barzani Yardım Vakfının (BCF) dün Rojava'ya ilk yardım konvoyunu ulaştırdığını belirterek, Rojava'ya yardım etmeye devam edeceklerini ve oradaki kardeşlerini yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.