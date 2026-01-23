Davos 2026: Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin dünyadaki ekonomik ve diplomatik haritasını güçlendiriyor

2 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, beş gün içinde gerçekleştirdiği bir dizi üst düzey görüşme ve "Kurdistan House" (Kürdistan Evi) açılışı aracılığıyla; barış, ekonomik reform ve Bölge'nin yabancı yatırımı karşılamaya hazır olduğu mesajını dünyanın karar verici merkezlerine iletti.

Faaliyetlerin Başlangıcı ve Kürdistan Evi'nin Açılışı

Pazartesi günü, 19 Ocak 2026'da, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu'nun çalışmaları, devlet başkanları, liderler ve ülke yetkililerinin katılımıyla başladı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Barzani, aynı gün, Bölge'nin kapasitelerini tanıtmak için stratejik bir platform olarak Kurdistan House’ı Davos'ta bir kez daha açtı.

Kurdistan House’ın açılışında yaptığı konuşmada, Kurdistan House’ın stratejik ilişkiler kurmak ve misafirleri ağırlamak için bir merkez olacağını belirten Başbakan, bu forumun, Kürtlerin siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katılması ve küresel yatırımcılara daha fazla kapı açması için altın bir fırsat olduğuna değindi.

İş insanlarına ve projenin sponsorlarına teşekkür eden Başbakan, heyetin genişlemesi nedeniyle gelecek yıl daha büyük bir yere ihtiyaç duyacakları konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

Bir Dizi Diplomatik ve Ekonomik Görüşme

Başbakan'ın görüşme trafiği 20 Ocak 2026'da Salı günü yoğunlaştı.

Mesrur Barzani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi ve her iki taraf da ticaret ve yatırımı güçlendirme vurgusu yaptı.

Görüşmede Aliyev, Mesrur Barzani'yi Bakü'ye davet etti ve ülkesinin Erbil'de konsolosluk açmaya hazır olduğunu belirtti.

Ayrıca Başbakan Barzani Davos'ta, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile görüştü.

Maxime Prevot’ın, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne olan desteğini yinelediği görüşmede, özellikle yatırım ve ticaretin geliştirilmesi olmak üzere Kürdistan Bölgesi ve Belçika arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi üzerinde durdu.

Aynı gün Mesrur Barzani, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi'yi kabul etti ve yeni Irak Hükümeti kabinesinin kurulmasını ele aldılar. Ardından Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ile bir araya geldi; görüşmede Ermenistan Cumhurbaşkanı, Ermenilerin haklarını koruduğu için Kürdistan Bölgesi'ne teşekkür etti.

Diğer taraftan Mesrur Barzani, Avusturya Cumhuriyeti Danışmanı Christian Stocker ile bir araya gelerek DAİŞ ile mücadeleyi görüştü.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Berhem Salih ile mültecilerin durumunu ve Suriye savaşının etkilerini ele aldılar. Aynı gün Başbakan Barzani, Mısır Yatırım Bakanı Hasan el-Hatib ile bir Mısır şirketiyle imzalanan akıllı elektrik sayaçlarının tedariki sözleşmesini görüştüler.

Batı Kürdistan (Rojava) Meselesi ve Bölgesel Güvenlik

Mesrur Barzani, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, Bahreyn Krallığı'ndan üst düzey bir heyet ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile bir araya geldi. Bu görüşmelerde, Suriye ve Batı Kürdistan'daki askeri tırmanışa ilişkin endişeler ana gündem maddesiydi.

Başbakan Barzani, gerilimin sona erdirilmesi ve Kürt halkı ile Suriye'deki bileşenlerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Eş zamanlı olarak Avusturya Şansölyesi, bir mesajla güvenlik ve göç yönetimi konusunda güvenilir bir ortak olarak Kürdistan Bölgesi Hükümetinin rolünden övgüyle bahsetti.

Forumun Son Günleri

Mesrur Barzani, 22 Ocak 2026 Perşembe günü görüşme serisi devam ederek, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'yu kabul etti. Fransız Bakan, Emmanuel Macron'un selamlarını Mesrur Barzani'ye iletti ve bölgesel istikrarın korunmasına vurgu yaptı.

Ayrıca Başbakan Barzani, Kuveyt Ticaret Bakanı Halife Abdullah Acil ve Ürdün Veliaht Prensi El-Hüseyin bin Abdullah ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Suriye'de ateşkesin devamlılığı üzerinde duruldu.

Mesrur Barzani, katılımının sonunda, 23 Ocak 2026 Cuma günü, (X) platformundaki kişisel sayfasında yayınladığı mesajda, "Kürdistan Bölgesi, daha güçlü ortaklıklarla Davos'tan ayrılıyor." ifadesine yer verdi.

Başbakan Mesrur Barzani, hükümetinin stratejisinin savaş yerine diyalog, ihmal yerine hakların tesisi ve güçlü bir ekonomik altyapı inşa etmek için yatırımı teşvik etmek olduğunu yineledi.