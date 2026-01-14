Bağdat ve çevre illeri vuran toz fırtınası yaz için tehlike sinyali veriyor

49 dakika önce

Yeşil Irak Gözlemevi, toprakların kuru kalmasının, kış mevsiminde dahi görülen toz fırtınası dalgalarının temel nedeni olduğunu açıkladı.

Yeşil Irak Gözlemevi, bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) yayımladığı raporda, son dönemde düşen yağışların Irak topraklarını tamamen suya doyuramadığını belirterek, arazilerin büyük bir kısmının kuru kalması nedeniyle, kış mevsiminde yüksek nem oranına bağlı olarak azalması gereken toz taşınımının aksine, toprak kuruluğunun toz fırtınalarına yol açtığını bildirdi.

Dün, Bağdat ve bazı vilayetleri etkisi altına alan toz fırtınasının, yaz mevsiminde artacak toz taşınımı için tehlikeli bir uyarı niteliğinde olduğuna dikkat çekilen raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Çevre, Tarım ve Su Kaynakları bakanlıkları gibi resmi kurumların çözüm vurgusu yapmasına rağmen, şu ana kadar bu soruna yönelik gerçek bir çözüm bulunamadı ve çabalar sonuçsuz kaldı."

Raporun devamında, ilgili makamların bu konuyu ihmal etmeye devam etmesi halinde mevcut durumun değişmeyeceği, önümüzdeki yaz mevsiminde de kum ve toz fırtınalarının süreceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Söz konusu doğa olayının sağlık üzerindeki etkilerine karşı da ciddi uyarılara yer verilen raporda, şu ifadeler yer kullanıldı:

"Solunum sistemi ve insan vücuduna giren partiküller son derece tehlikelidir. Nefes darlığı ve boğulma hissi yaratmasının yanı sıra, uzun vadede kanser riskini artırmaktadır. Bu durum hem vatandaşlara hem de devlete büyük bir mali yük getirmektedir."