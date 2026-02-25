Bağdat Havalimanı müdürü görevden uzaklaştırıldı

2 saat önce

Bağdat Uluslararası Havalimanı müdürünün görevden alınmasına karar verildi.

Irak Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dün gece (25 Şubat 2026 Salı), havacılık yönlendirme ışık sistemindeki bir arıza nedeniyle Bağdat Uluslararası Havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Bu nedenle, Ulaştırma Bakan Vekili, sorunun nedenini bulmak için bir soruşturma komisyonu kurulmasına talimat verdi.

Açıklamada, Dr. Xalid Şiwani'nin, komisyonun 72 saat içinde çalışmalarını tamamlayıp, bulgulara dayanarak gerekli önlemlerin alınması ve gelecekte benzer olayların tekrarının önlenmesi gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.

Ulaştırma Bakan Vekili, soruşturma tamamlanana kadar Bağdat Uluslararası Havalimanı müdürünün görevden uzaklaştırılmasını istedi

Bakanlık, bu adımın idari hesap verebilirlik ilkesini uygulamayı ve soruşturma süreçlerinin şeffaflıkla yürütülmesini sağlamayı amaçladığını belirtti.

Bağdat Uluslararası Havalimanı bir süredir çeşitli hizmet ve idari sorunlarla karşı karşıya olup, elektrik ve internet gibi temel hizmetlerin aksaması, turistler için defalarca engel oluşturmuştur.