Maraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

58 dakika önce

Maraş'ın Elbistan ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde söz konusu depreme ilişkin detaylar paylaşıldı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Maraş'ın Elbistan ilçesinde bugün (26 Şubat 2026 Perşembe) saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

Yine AFAD'ın açıklamasında deprem sonrası, saha tarama çalışmalarının sürdüğü ve an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri sunuldu.

Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/U9ZWBGmdZg — AFAD (@AFADBaskanlik) February 26, 2026