İki ayın ardından İran’ın Irak’a gaz ihracatı yeniden başladı

1 saat önce

Irak Elektrik Bakanlığı, iki aydan uzun süredir kesik olan ve elektrik üretimi üzerinde büyük bir etki yaratan İran gazı sevkiyatının, elektrik santralleri için günlük 7 milyon metreküp seviyesinde yeniden başladığını doğruladı.

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, 26 Şubat 2026 Perşembe günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ulusal elektrik şebekesinin tedarik saatlerinde istikrara kavuşulduğunu söyledi.

Musa, İran gazı ithalatının yeniden başlamasının, Besmaya Elektrik Santrali ve Diyala vilayetindeki Mansuriye Santrali'nin yeniden devreye alınmasını sağladığını belirtti.

Bakanlığın bakım, onarım ve santrallerin kapasitesini artırma çalışmalarının belirlenen takvime göre ilerlediğini ve yaz mevsimi öncesinde tam hazırlık seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Sözcü Musa, santrallerin kesintisiz çalışmasını garanti altına almak amacıyla yerli gaz ve yakıt kullanımının yönetimi konusunda Petrol Bakanlığı ile koordinasyonu artırmak için çalıştıklarını da kaydetti.

Irak Elektrik Bakanlığı, 23 Aralık 2025 tarihinde acil bir durum nedeniyle elektrik üretim santrallerine yönelik İran gazı ihracatının tamamen durduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, bu kararın 4 bin ila 4 bin 500 megavatlık enerji üretim kapasitesi kaybına yol açtığını ve vatandaşlara verilen elektrik saatlerini doğrudan etkilediğini belirtmişti.

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa o dönemde yaptığı açıklamada, İran tarafının resmi bir yazıyla acil bir durum nedeniyle gaz ihracatını tamamen durduracaklarını bildirdiğini söylemişti.