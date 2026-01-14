Üç kentte kar esareti: 716 yerleşim yerine ulaşılamıyor

12 dakika önce

Bölge genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hakkari, Bitlis ve Muş'ta ağır kış koşulları nedeniyle toplam 716 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. İl Özel İdarelerinden alınan bilgilere göre kapanan köy ve mezra yollarının açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 148 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Merzan Mahallesi'nde kara saplanarak mahsur kalan bir minibüs, belediye ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı müdahale sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bitlis

Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bitlis'te 229 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent merkezi ve ilçelere bağlı 229 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Kurtkan, ulaşımda aksama yaşanmaması adına ekiplerin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını kaydetti.

Kent merkezinde de belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışmaları yürütürken, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalışıyor.

Muş

Muş'ta etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar ve tipi nedeniyle il genelinde 264 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların başlatıldığını ve ekiplerin kritik bölgelerde hazır bekletildiğini bildirdi.