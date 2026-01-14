Uyuşturucu soruşturması: 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

2 saat önce

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumunda saç ve kan örnekleri alınan 20 şüpheliden 15'nin test sonucu pozitif çıktı.

DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanal medya ünlüsü Melisa Şahin ve manken Melisa Fidan Çalışkan'ın da bulunduğu 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi.

Alınan örneklerin incelenmesinin ardından iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, sanal medya ünlüsü Melisa Şahin, manken Melisa Fidan Çalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın,Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, iş insanı Hamdi Burak Beşer ve Yılmaz Burak Bozkurt'ta "kokain" maddesi tespit edildi.

Öte yandan, aynı soruşturması kapsamında, aralarında eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da olduğu 19 şüpheli daha gözaltına alındı.