Irak, Türkiye ve Suriye'nin meyve pazarını canlandırdı

2 saat önce

Yayınlanan iki ayrı açıklamaya göre Irak, Türkiye ve Suriye'nin tarım ürünleri için ana pazar haline geldi. Irak, sadece geçen yıl Türkiye'den milyonlarca dolarlık kayısı, bu yılın başından itibaren ise Suriye'den binlerce ton nar ithal etti.

Türk Kayısısı; Irak İkinci En Büyük Alıcı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2025 yılında Irak'a 24 milyon 625 bin dolar değerinde kuru kayısı ihraç ettiklerini açıkladı.

Malatya Ticaret Odası verilerine göre 44 milyon dolarla ABD birinci sırada yer alırken, Irak ikinci, Almanya ise üçüncü sırada bulunuyor.

Suriye Narı; Birkaç Gün İçinde Bin Ton

Türk kayısısının yanı sıra, Suriye Sebze ve Meyve İhracatçıları Komitesi, 2026 yılının başından bu yana Irak pazarına bin ton nar gönderdiklerini duyurdu.

Komite Üyesi Muhammed Akkad, her biri 25 ton nar taşıyan yaklaşık 40 soğuk hava depolu kamyonun Irak'a ulaştığını belirtti.

Muhammed Akkad ayrıca, Suriye'nin tarımsal ticaret hareketliliğinin canlandığını; patates, elma, nar ve narenciye yüklü günlük 10 ila 20 kamyonun Irak ve Körfez ülkelerine doğru yola çıktığını ve bu kısa sürede toplam ihracatın 4 bin 525 tona ulaştığını ifade etti.