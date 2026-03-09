Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir

3 saat önce

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enerji fiyatlarında yaşanan hareketin kalıcı olmadığını belirterek, "Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor." dedi.

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini hatırlatarak, petrol piyasalarındaki mevcut hareketlerin geçici olabileceğini belirtti.

Bakan Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor.

Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir.

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."