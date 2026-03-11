New York Times: İran’ın yeni lideri yaralı olduğu için kamuoyu önüne çıkmıyor

1 saat önce

New York Times (NYT) gazetesi; İranlı ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni lideri Mücteba Hamaney'in saldırıların ilk gününde yaralandığını ve bu nedenle şu ana kadar kamuoyunun karşısına çıkamadığını bildirdi.

Gazetenin edindiği bilgilere göre bacaklarından yaralanan Mücteba Hamaney'in sağlık durumu ve yaralarının ciddiyeti tam olarak bilinmiyor.

Bugün (11 Mart 2026) NYT'de yayımlanan bir raporda, babasının halefi olarak belirlenmesinin üzerinden üç gün geçmesine rağmen İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in hiçbir videoda görünmediği ve yazılı bir mesaj yayımlamadığı belirtildi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üç İranlı yetkili, bunun nedenlerinden birinin Hamaney'in yerinin gizli tutulması olduğunu, ancak asıl nedenin İran'ın yeni liderinin 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıların ilk gününde yaralanması olduğunu aktardı.

Söz konusu yetkililer, üst düzey hükümet yetkilileri tarafından kendilerine Mücteba Hamaney'in bacaklarından yaralandığının, ancak bilincinin açık ve son derece korunaklı bir yerde olduğunun söylendiğini belirtti. Aynı zamanda iki İsrailli askeri yetkili de istihbarat raporlarının Mücteba Hamaney'in söz konusu saldırılarda yaralandığını gösterdiğini doğruladı.

28 Şubat'ta Tahran'ın merkezindeki liderlik yerleşkesine düzenlenen aynı saldırıda, İran'ın eski lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. Onun yanı sıra Mücteba Hamaney'in annesi, eşi, bir bebeği ve ülkenin bazı üst düzey askeri yetkilileri de aynı saldırıda yaşamını yitirdi.

İran'ın resmi medyası ve IRNA haber ajansı, haberlerinde Mücteba Hamaney'den "Savaş Gazisi Lider" unvanıyla bahsediyor. Bu durum, onun saldırılarda yaralandığının bir işareti olarak yorumlanıyor.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'ye bir basın toplantısında "Mücteba Hamaney, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak görevine başladı mı?" sorusu yöneltildiğinde, Bekayi net bir cevap vermekten kaçınarak sadece, "Mesajın ulaşması gerekenlere mesaj ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

56 yaşındaki Mücteba Hamaney, her zaman gizemli bir figür olarak tanındı ve kamuya açık etkinliklerde nadiren boy gösterdi. Devrim Muhafızları Ordusu ile çok güçlü bağları bulunan Mücteba Hamaney, uzun yıllar boyunca babasının ofisinin askeri ve güvenlik işlerini perde arkasından yönetti.