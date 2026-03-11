Süleymaniye'de bir köye İHA saldırısı: Can kayıpları var

2 saat önce

Süleymaniye vilayetine bağlı Zırgwezele köyüne yönelik gerçekleştirilen bir dizi insansız hava aracı (İHA) saldırısında can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.

Kurdistan24 (K24) muhabiri Huda Osman, bugün (11 Mart 2026 Çarşamba) sabah saat 07.30 sularından itibaren Süleymaniye'nin Zırgwez bölgesinde yer alan Zırgwezele köyüne bir dizi İHA saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

K24 muhabirinin edindiği bilgilere göre gerçekleştirilen saldırılar sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Muhabirimiz ayrıca, İHA'ların bir kısmının köy merkezini, diğerlerinin ise çevredeki dağlık alanları hedef aldığını; saldırılar sonucunda bölge sakinlerinin ev ve mülklerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Öte yandan, söz konusu köy geçtiğimiz birkaç gün içerisinde de İHA'ların hedefi olmuştu.

İsrail ve ABD ile İran arasında savaşın patlak vermesinden bu yana İran Devrim Muhafızları Ordusu, her gün Kürdistan Bölgesi'nin çeşitli bölgelerini İHA ve füzelerle hedef alıyor. Bu saldırılar sonucunda şu ana kadar çok sayıda sivil ve güvenlik gücü mensubu hayatını kaybetti ve yaralandı.

Kürdistan Bölgesi yetkilileri defalarca Irak Hükümetine ülkenin egemenliğini koruması, saldırılara son vermesi ve failleri adalet önüne çıkarması çağrısında bulundu. Ancak Bağdatlı yetkililer şu ana kadar saldırıları durdurmak adına herhangi bir somut adım atmadı.