JP Morgan: Irak, petrol depolama kapasitesinde körfez ülkeleri arasında son sırada

2 saat önce

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Irak’ın petrol depolama kapasitesinin olası bir kriz anında yalnızca 6 gün yetebilecek düzeyde olduğunu böylelikle, petrol depolama altyapısının Körfez ülkeleri arasındaki en zayıf halka olduğunu iddia etti.

Banka tarafından yayımlanan rapora göre bölgede petrol depolama stratejisi en güçlü ülke Suudi Arabistan. İhracatın durması ihtimaline karşı Suudi Arabistan, arz yönetimini 65 gün boyunca sürdürebilecek devasa bir depolama kapasitesine sahip.

Sıralamada Suudi Arabistan’ı, depolama kapasiteleri 14 ile 20 gün arasında değişen Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt izliyor.

Irak ise söz konusu ülkeler arasında listenin sonunda yer alıyor. Sadece 6 günlük depolama kapasitesine sahip olan Irak’ın bu durumu, petrol altyapısının diğer Körfez ülkelerine kıyasla ne kadar sınırlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Enerji uzmanları, bu verilerin Irak ile komşuları arasındaki derin altyapı uçurumunu kanıtladığını belirtiyor.

Uzmanlara göre bu tablo, Irak'ın küresel enerji piyasasındaki dalgalanmalara karşı direnç gösterebilmesi için acilen enerji altyapısına yatırım yapması ve depolama kapasitesini geliştirmesi gerektiğini gösteriyor.