Başkan Barzani, 11 Mart Anlaşması'nın 56. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, 11 Mart 1970 Anlaşması'nın 56. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu tarihi mutabakatın Ölümsüz Barzani öncülüğündeki Eylül Devrimi'nin, Peşmerge'nin ve Kürdistan toplumunun tüm kesimlerinin ortak mücadelesinin bir ürünü olduğunu vurguladı.

Başkan Barzani, bugün (11 Mart 2026 Çarşamba) 11 Mart 1970 Anlaşması'nın yıl dönümü dolayısıyla bir bildiri yayımladı.

Mesajında 11 Mart Anlaşması'na giden sürecin önemine değinen Başkan Barzani, anlaşmanın Kürdistan halkının haklarının iadesi ve Irak'ta demokrasinin tesisi uğruna başlatılan kararlı ve kapsamlı bir mücadelenin sonucu olduğunu belirtti.

Başkan Barzani, bu onurlu mücadelenin, nihayetinde dönemin Irak Hükümetini Kürt halkının haklarının bir kısmını resmi olarak tanımak zorunda bıraktığına dikkat çekti.

Anlaşmanın 56. yıl dönümünde, devrime omuz verenleri minnetle yad eden Başkan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Emekleri ve fedakarlıklarıyla bu tarihi kazanımı halkımıza güvence altına alan Eylül Devrimi'nin tüm Peşmergelerinin, devrimcilerinin ve yurtseverlerinin mücadelesini ve çabasını minnetle anıyoruz."

Başkan Barzani, yayımladığı mesajını Kürdistan'daki bir arada yaşama kültürüne ve kazanımların korunmasına vurgu yaparak şu sözlerle sonlandırdı:

"Bu anma vesilesiyle, kazanımların korunmasına, Kürdistan halkının barışçıl ve bir arada yaşama mesajına yönelik vurgumuzu bir kez daha yineliyor; Eylül Devrimi şehitlerinin ve tüm Kürdistan şehitlerinin ruhlarına selam gönderiyoruz."