BM, BCF'nin insani yardım çalışmalarını takdirle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Suriye'deki üst düzey heyeti, James Karanja başkanlığında, Barzani Yardım Vakfı Qamişlo Ofisini ziyaret etti.

Dün (24 Ocak 2026 Cumartesi) BCF Başkanı Musa Ahmed ile görüşen BM heyeti, yerinden edilenlerin zor durumunu ve bölgenin karşı karşıya olduğu insani sorunları ele aldı.

BM heyeti ve Musa Ahmed, zor koşullar altında yaşayanlara yardım ulaştırmak için daha fazla koordinasyonun önemini vurguladı.

James Karanja ve beraberindeki heyet, yardım dağıtım noktalarını ziyaret ederek BCF'nin yüksek organizasyon seviyesi ve çalışma kalitesine duydukları hayranlığı dile getirdi.

Rojava ve Suriye'deki en aktif insani yardım kuruluşlarından biri olan Barzani Yardım Vakfı, son yıllarda barınma, ilaç ve gıda malzemelerinin dağıtımında önemli bir rol oynamıştır.