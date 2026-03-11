İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı

2 saat önce

İran, bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı.

İran'ın bu kararı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek İranlı futbolcuların turnuva için ABD'ye kabul edileceğine dair güvence almasından hemen sonra geldi.

Öte yandan İngiltere medyasına göre, İran'ın çekilme kararının ardından FIFA'nın, boşalan kontenjan için Asya elemelerinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri veya Irak takımlarından birini davet etmesi bekleniyor.