Erdoğan: Bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandı

11 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran, ABD ve İsrail arasında alevlenen krizin başından bu yana 20'den fazla diplomatik görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, bölgede körüklenmeye çalışılan etnik ve mezhepsel ayrımcılığa karşı uyarıda bulundu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşan Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bölgenin yeniden "kan ve barut kokusuyla" kaplandığını ve yaşananların coğrafyada büyük tahribatlara yol açtığını söyleyen Erdoğan, İran'ın dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerin “suikast” sonucu öldürüldüğünü ve ülkenin altyapısının ağır hasar aldığını dile getirdi.

Erdoğan, "İlk gün 175 kız öğrenci katledildi. İran halkı şimdi her gün hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu saldırılar, petrol fiyatlarının artması başta olmak üzere küresel ekonomi üzerinde de ciddi baskı kuruyor. Bütün dünya çatışmanın faturalarını ödemeye hazırlanıyor." dedi.

Türkiye'nin çevresindeki krizlere duyarsız kalmadığını, meselenin müzakere ile çözülmesi için çaba sarf ettiğini aktaran Erdoğan, gerilimin başından bu yana 20'nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve diplomasinin devreye alınması için girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Son günlerde sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmalara ve mezhepçilik tehlikesine dikkat çeken Türkiye Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bölgemizin tamamına olduğu gibi kardeş İran halkına da 'bu Şii'dir, bu Kürt'tür, bu Sünni'dir' diye hiçbir zaman bakmadık, bakmıyoruz. Millet olarak bizim için Türk, Kürt, Arap, Şii, Sünni değil, sadece insan vardır. Haksızlığa uğrayan kim varsa biz onun yanındayız. Sosyal medyada mezhepçiliğin körüklendiğine şahit oluyoruz. Tüm kardeşlerimizi dikkatli olmaya çağırıyorum, kardeşlik hukukumuza zarar veren tartışmalardan uzak durulmalıdır."

İran'a yönelik saldırılar sürerken, eski İsrailli yöneticiler ve uluslararası medya tarafından Türkiye hakkında ortaya atılan iddialara da değinen Erdoğan, Türkiye düşmanı lobiler tarafından üretilen kampanyaların ardındaki asıl niyetin farkında olduklarını ve bu oyuna düşmeyeceklerini vurguladı.

Bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz macera ya da gerilim peşinde değiliz. Savaşlardan bıkmış, yorulmuş Orta Doğu'nun bir an önce kalıcı barışa kavuşmasından yanayız. İran'ın, Lübnan'ın, bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Kim olursa olsun hiçbir ülkenin egemenliğinde gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken, egemenliğimize kasteden olursa, ona da 'hodri meydan' demekten çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.