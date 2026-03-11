Başbakan Barzani, Yekgirtu Genel Sekreteri Bahaddin'i kabul etti

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin ile bölgedeki genel durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (11 Mart 2026 Çarşamba) Yekgirtu Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin'i kabul etti.

Görüşmede; Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki genel durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başbakan Barzani ve Bahaddin, Kürdistan Bölgesi'nin güvenliği ve huzuru ile bölgenin istikrarını korumak amacıyla Kürdistani güçler ve siyasi taraflar arasında ortak tutum ile birliğin önemine vurgu yaptı.

Kürdistan Bölgesi'nin her zaman olduğu gibi bölgede bir barış ve huzur faktörü olmaya devam edeceğinin yinelendiği görüşmenin bir diğer bölümünde ise Kürdistan Parlamentosunun aktifleştirilmesi ve yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesinin kurulmasının önemi ele alındı.