Umman iki İHA saldırısının engellendiğini duyurdu

4 saat önce

Umman Sultanlığı, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadan iki insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini duyurdu.

Umman resmi haber ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bugün (11 Mart 2026 Çarşamba) Umman hava sahasında bir İHA imha edildi. Ayrıca başkent Maskat'a 550 kilometre uzaklıktaki Dukm bölgesi açıklarında kuzey deniz hava sahasında bir başka İHA daha düşürüldü. Olayda herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Söz konusu İHA saldırılarıyla ilgili herhangi bir ülke doğrudan suçlanmazken, hükümet kaynakları saldırıları kınayarak, Umman yönetiminin ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü önlemi alacağını belirtti.

İran tarafından yedi Arap ülkesine yönelik gerçekleştirilen füze ve İHA saldırılarına ilişkin son verilere göre dün (Salı) akşam saatlerine kadar toplam 3 bin 187 saldırı kaydedildi.

Bu saldırıların en çok hedef aldığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken; onu sırasıyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, Ürdün ve Suudi Arabistan izledi. Umman Sultanlığı'nda ise bugüne kadar sadece sekiz İHA saldırısı kaydedildi.