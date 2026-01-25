Sivas- 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

2026-01-25 10:40

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

İl Özel İdaresinden bugün (25 Ocak 2026 Pazar) yapılan açıklamada, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Ekiplerin, yolların açılması için çalışma yürüttüğü ve çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik verildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.