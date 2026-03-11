Sudani ile bin Selman, bölgedeki durumu görüştü

2 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, çatışmaları durdurmak için ortak çalışma ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Muhammed Şiya Sudani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki durumun gelişmeleri ele alınırken, savaşı durdurmak, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden askeri çözümden uzak, tüm krizlere barışçıl çözümler bulmak için ortak çalışma ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

Açıklamaya göre Sudani, "Irak'ın, kardeş bölge halklarının güvenliği üzerinde olumsuz etkiler bırakan savaşı sona erdirmek için her türlü çabayı göstermeye kararlı olduğunu" belirterek, "Irak'ın herhangi bir ülkeyi hedef almak için bir platform olmayı reddettiği gibi, topraklarının hedef alınmasını da reddettiğini" ifade etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ise "Irak'ın gösterdiği büyük çabaları ve bölge ile dünyanın güvenlik ve istikrarını korumak için savaşın sonuçlarını kontrol altına alma ve yayılmasını önleme konusunda bölge ülkeleriyle yürüttüğü gayretli çalışmaları" övdü.