Venezuela'nın Irak Büyükelçisi: Venezuela savaştan yana değildir

4 saat önce

Venezuela'nın Irak Büyükelçisi Arturo Anibal Gallegos Ramirez, ülkesinin sorunların çözümü için diplomatik çabaları destekleyeceğini söyledi.

Arturo Anibal Gallegos Ramirez, bugün (11 Mart 2026 Çarşamba) Kurdistan24'e yaptığı özel açıklamada, ülkesinin hiçbir zaman savaştan yana olmadığını ve sorunların çözümü için diplomatik çabaları desteklediğini vurguladı.

Venezuela'nın Irak Büyükelçisi, "Venezuela, savaşlar sırasında masum sivillerin öldürülmesine şiddetle karşıdır." dedi.

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaşın derhal son verilmesi gerektiğinin altını çizen Venezuela Büyükelçisi, ülkelerin birbirlerinin topraklarına ve egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Arturo Anibal Gallegos Ramirez ayrıca ülkesinin bölgeye barış ve huzuru geri getirmeyi amaçlayan tüm çabaları desteklediğini yineledi.