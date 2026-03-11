Wall Street Journal: Hürmüz Boğazı yakınlarında üç gemi İran tarafından hedef alındı

3 saat önce

Wall Street Journal (WSJ), Hürmüz Boğazı yakınlarında üç geminin İran tarafından hedef alındığını bildirdi.

WSJ'nin haberine göre Hürmüz Boğazı yakınlarında üç gemi hedef alındı ​​ve bu durum küresel deniz güvenliği ve ticaret için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Gazete, İran'ın bölgede yoğun askeri gerilimlerin yaşandığı bir dönemde petrol piyasalarına baskı uygulamak ve gemi trafiğini kısıtlamak istediğini belirtti.

Yetkililer henüz üç gemiye verilen hasarın kesin boyutunu resmi olarak açıklamadı. Gözlemciler bu tür saldırıların petrol fiyatlarının yükselmesine ve uluslararası ekonomik istikrarın daha da bozulmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.