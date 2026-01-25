BCF: Başkan Barzani'nin liderliğinde, Rojava'a insani yardım göndermeye devam edeceğiz

2026-01-25 11:21

Barzani Yardım Vakfı (BCF) Başkanı Musa Ahmed, ilk insani yardım konvoyunun bugün Kobani'ye ulaştırılacağını söyledi.

BCF Başkanı Musa Ahmed, 25 Ocak 2026 Pazar günü (bugün) düzenlediği basın toplantısında, "Şehrin acil yardıma ihtiyacı olduğu için ilk insani yardım konvoyunun bugün Kobani'ye ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Rojava'da 34 binden fazla kişinin BCF'nin yardımlarından faydalandığını belirten Ahmed, yardımların Amude, Derik ve Heseke bölgelerine dağıtıldığını bildirdi.

Rojava'ya 114 kamyon yardım ulaştırıldığını ve vatandaşlara 4 bin porsiyon yemek dağıtıldığını söyleyen BCF Başkanı Ahmed, Kürdistan halkının desteği ve Başkan Mesud Barzani'nin liderliğiyle Rojava'ya yardım göndermeye devam edeceklerini vurguladı.