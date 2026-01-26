ABD’de fırtına hayatı felç etti: Binlerce uçuş iptal, yüz binlerce kişi karanlıkta

2026-01-26 14:58

ABD’nin orta ve kuzeydoğu kesimlerini etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası ve dondurucu soğuklar, günlük yaşamı durma noktasına getirirken, ülke genelinde 10 binden fazla uçuş iptal edildi ve yaklaşık 770 bin kişi elektriksiz kaldı.

ABD’de "tarihi" olarak nitelendirilen kış şartları etkisini artırarak sürdürüyor. Texas, New York, New Jersey ve başkent Washington D.C. başta olmak üzere birçok eyalette etkili olan kar fırtınası ve aşırı soğuklar, ulaşım ve enerji altyapısında ciddi aksamalara neden oldu.

Hava Ulaşımında Büyük Aksamalar

Hava trafiği veri sitesi Flightaware’in paylaştığı bilgilere göre olumsuz hava koşulları nedeniyle ülke genelinde bugün 10 binden fazla uçuş iptal edildi, 8 bini aşkın uçuş ise ertelendi. Havalimanlarında yaşanan yoğunluk ve aksamalar yolcuları mağdur etti.

770 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı

Sert kış şartları enerji nakil hatlarına da zarar verdi. Elektrik kesintisi takip sitesi Poweroutage verilerine göre; Tennessee’de 260 bin, Texas’ta 140 bin ve Mississippi'de 125 bin abone olmak üzere, fırtınanın etkili olduğu bölgelerde toplamda 770 bine yakın kişi elektriksiz kaldı.

New York’ta Okullar Tatil Edildi

Kar yağışının yoğunluğunu artırması beklenen bölgelerde yerel yönetimler tedbirleri sıkılaştırdı. Başkent Washington D.C.’de kar kalınlığının 10 santimetreyi, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreyi bulması bekleniyor.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, hava koşullarının tehlikeli boyuta ulaşması nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

Zohran Mamdani, "Kar yağışı şehri kaplarken ve koşullar tehlikeli hale gelirken, okul binalarını kapatmak halkın güvenliğini sağlamak için gerekli bir adımdır." ifadelerine yer verildi.

190 Milyon Kişi Risk Altında

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülke genelinde yaklaşık 190 milyon insanın şiddetli hava olaylarının tehdidi altında olduğunu açıkladı. Güney eyaletleri için "tehlikeli buzlanma", kuzeydoğu eyaletleri için ise "kar fırtınası" uyarısı yapıldı.

Yetkililer, fırtınanın ülkenin büyük bir bölümünde yarına kadar devam edeceğini, ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle oluşacak buzlanmanın "tehlikeli seyahat koşulları ve altyapı sorunlarına" yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.