Antep'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Antep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Nurdağı ilçesinde yaşanan depreme ilişkin detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşıldı.
Paylaşılan bilgiye göre merkez üssü Antep'in Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2026-01-25
Saat:19:13:26 TSİ
Enlem:37.14083 N
Boylam:36.92139 E
Derinlik:7.82 km
