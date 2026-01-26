BCF, Rojava'daki faaliyetlerine ilişkin son istatistikleri açıkladı

2026-01-26 11:31

Barzani Yardım Vakfı (BCF), Batı Kürdistan'daki (Rojava) faaliyetlerine ilişkin son istatistikleri açıkladı.

BCF tarafından yapılan açıklamada, BCF'nin 150'den çalışandan oluşan 12 ekibi Rojava'ya gönderdiği belirtildi.

İstatistiklere göre Qamişlo, Amuda ve Girkelge bölgelerinde yaşayan vatandaşlara 133 kamyon insani yardım ulaştırıldı.

Yardımlar şöyle:

7 bin 506 aileye yardım sağlandı.

46 bin 421 kişi yardımdan faydalandı.

2 bin 115 kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

6 bin 800 porsiyon sıcak yemek dağıtıldı.

81 okula ve 1 camiye yakıt sağlandı.

60 okula, gıda, yatak ve battaniye gibi 22 çeşit malzeme de dahil olmak üzere çeşitli yardımlar sağlandı.

Tıbbi tedavi ekipleri 28 okulu ziyaret ett

235 kişi için geçici iş imkanı yaratıldı.