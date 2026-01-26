Başkan Barzani'den Kobani mesajı

2026-01-26 13:41

Başkan Mesud Barzani, Kobani'nin DAİŞ'ten kurtarılmasının yıl dönümünde Peşmerge ve savaşçılara tebriklerini ileterek, bu zaferi "insanlığın terörizm ve karanlığa karşı zaferi" olarak nitelendirdi.

Mesud Barzani, bugün (26 Ocak 2026 Pazartesi) Kobani’nin DAİŞ’ten kurtarılmasının 11. yıl dönümünde bir mesajı yayımladı.

Barzani’nin Ofisinin sosyal medya hesabından, Kürtçenin Kurmanci ve Sorani lehçeleri ile Arapça yapılan paylaşımda, “Kobani'de teröristlerin yenilgiye uğratılışının 11. yıl dönümünde, müttefiklerin desteğiyle Kobani'nin DAİŞ teröristlerinin eline geçmesini engelleyen ve Kürt halkının tarihinde büyük bir zafer kaydeden kahraman savaşçıları ve Peşmergeleri selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başkan Barzani, "Bu zafer, tüm Kürdistan halkının zaferiydi, insanlığın terörizm ve karanlığa karşı zaferiydi." dedi.