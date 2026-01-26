ENKS Sözcüsü: Başkan Barzani'nin girişimleri Rojava'ya huzur ve istikrar getirdi

2026-01-26 12:23

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Sözcüsü Faysal Yusuf, Başkan Mesud Barzani'nin Rojava'ya istikrar ve huzur getirdiğini söyledi.

ENKS Sözcüsü Faysal Yusuf, bugün (26 Ocak 2026 Pazartesi) Özerk Yönetim ile Suriye Geçiş Hükümeti arasında 18 Ocak'ta varılan anlaşmanın uygulanması ve Rojava'daki durum hakkında açıklamalar yaptı.

Sözcü Yusuf, Başkan Barzani'nin girişimleri ve uluslararası ve bölgesel çabalarının Rojava'ya istikrar ve huzur getirdiğini belirterek, çatışmaların sona erdirilmesi, sivillerin saldırılardan korunması ve yerinden edilmenin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Faysal Yusuf, Başkan Barzani'nin Kürt siyasi partilerini birleştirme ve yeni Suriye Anayasasında Kürt halkının haklarını güvence altına alma rolünü överken, bunun "önceki rejimin düşüşünden bu yana çok önemli ve etkili" olduğunu söyledi.

Kürt halkının DAİŞ'e karşı mücadeledeki fedakarlıklarına değinen Faysal Yusuf, kazanımların her şekilde savunulması gerektiğini vurguladı.

Faysal Yusuf, "Uluslararası toplumun gözetiminde Suriye Geçiş Hükümetiyle diyalog yoluyla tüm sorunları çözmek ve Kürt halkının haklarını kalıcı anayasaya yerleştirmek istiyoruz." dedi.

ENKS Sözcüsü Yusuf, ayrıca Şam yönetimi hazır olduğunda, Rojava'aki Kürt siyasi partileri olarak ortak bir heyetle Şam'a gideceğini belirterek, "Amacımız sorunları müzakere masasında çözmek, ancak müzakerelere başlamanın en önemli koşulu ateşkestir." sözlerini kullandı.