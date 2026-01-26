Mike Pompeo: Suriye'deki Kürtlere sırt çevirmek, ABD için ahlaki bir felakettir

2026-01-26 13:21

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'deki Kürt müttefiklerini terk etmenin "ahlaki ve stratejik bir felaket" olacağı konusunda uyardı.

Mike Pompeo, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'deki Kürt müttefiklerini terk etmenin "ahlaki ve stratejik bir felaket" olacağı ve bunun ABD'nin dünya genelindeki diğer müttefikleri nezdindeki güvenini zedeleyeceği konusunda uyardı.

Eski ABD yetkilisi, "Kürt güçleri bölgesel istikrar ve teröre karşı mücadelede etkili ve kilit bir rol oynamaktadır; bu nedenle onlara sırt çevirme yönündeki herhangi bir adım, ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarına doğrudan zarar verecektir." dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 20 Ocak'ta X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, SDG ile DAİŞ'e karşı Suriye'de bir ortaklık kurduklarını ve bu ortaklığın kurulduğu dönemde "Suriye'de ortaklık kurulacak işleyen bir merkezi devletin bulunmadığını" belirterek, "Bugün bu durum kökten değişti. Suriye artık, batıya dönük olduğunun ve ABD ile terörle mücadelede iş birliğinin sinyalini veren, DAİŞ karşıtı Koalisyon'a katılmış, tanınan bir merkezi hükümete sahip." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu durumun, ABD ile SDG arasındaki ortaklığın gerekçesini değiştirdiğini dile getiren Barrack şunları kaydetmişti:

"Şam, DAİŞ kampları ve gözaltı tesislerinin kontrolü dahil güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hazır ve gönüllü olduğundan SDG'nin sahadaki başlıca DAİŞ karşıtı güç olan asıl amacının süresi büyük ölçüde dolmuştur. Son gelişmeler, ABD'nin SDG'nin ayrı rolünü uzatmaktan ziyade bu geçişi aktif biçimde kolaylaştırdığını göstermektedir."